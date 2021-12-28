Сочи, Краснодарский край, 28 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Около 6,9 млн человек составит общее число гостей, посетивших Сочи, по итогам 2021 года, об этом 8 декабря сообщили в пресс-службе администрации курорта.

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По сравнению с показателем доковидного 2019 года число посетивших Сочи туристов вырасте на 4,6%, а по сравнению с 2020 годом — на 23,5%.

В 2021 году гостей в период высокого сезона принимали более 2 800 объектов размещения общей емкостью около 86 тысяч номеров, а также пять объектов детского оздоровительного отдыха. За последний год на территории Сочи открылось 47 новых объектов размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, только на новогодние праздники в Сочи ожидают приезд более 250 тыс. гостей, на 21 декабря загрузка средств размещения горного кластера уже составляла 95%.