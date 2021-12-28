Ереван, 28 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Апелляционный уголовный суд Армении удовлетворил обращение прокурора об аресте освобождённого из азербайджанского плена майора Нарека Еремяна и постановил арестовать его сроком на два месяца. Об этом 28 декабря сообщила агентству «Новости Армении» адвокат офицера Кармен Погосян.

Дарья Антонова ИА REGNUM Арест

Военнослужащего обвиняют в нарушении правил несения боевой службы. Офицер признает предъявленное обвинение. Суд первой инстанции не удовлетвори требование прокурора в аресте, и он подал апелляцию. Погосян считает его доводы слабыми.

«Крайне неприятная ситуация. Армения начала пожирать своих детей. Следователи могли работать без ареста. Не стоило подвергать этих людей повторному стрессу», — сказала адвокат.

Напомним, после боестолкновений 16 ноября между силами Армении и Азербайджана на границе армянская сторона потеряла две боевых позиции. Генпрокуратура возбудила уголовное дело об оставлении позиций.