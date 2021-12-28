Москва, 28 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. С 1 января 2023 года в России могут ввести порядок выявления нуждающихся в государственной социальной поддержке граждан, а также начать вести учёт и актуализацию сведений о них. С таким предложением выступило Министерство труда и социальной защиты РФ.

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Разработанный Минтрудом РФ проект постановления, на который ссылается газета «Известия», вносит изменения в постановление «О Единой государственной информационной системе социального обеспечения» (ЕГИССО). В федеральном ведомстве пояснили, что изменения помогут проактивно выявлять находящихся в трудной жизненной ситуации, информировать российских граждан о возможности соцподдержки и сократить сроки её предоставления. Кроме того, это позволит проводить анализ влияния такой государственной помощи на положение нуждающихся, считают в Минтруда.

Выявлять нуждающихся в социальной поддержке граждан будут по следующей схеме: ФНС ежедневно в инициативном порядке будет предоставлять в ПФР сведения о гражданах с низкими доходами и их родственных связях, что позволит установить состав семьи и факты лишения родительских прав. Также для комплексной оценки дополнительные сведения, в случае если семья живёт на средства ниже прожиточного минимума на человека, Пенсионный фонд будет запрашивать в Росреестре (сведения о наличии недвижимого имущества), в МВД — о наличии транспортных средств, МЧС — о владении маломерными судами.

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Издание напоминает, что сейчас граждане сами должны оценить своё соответствие критериям, позволяющим получать помощь от государства, и собирать документы для обращения за помощью. После чего уходит десять рабочих дней, а в некоторых случаях этот период может растянуться до 35 дней, на оценку его нуждаемости. Согласно проекту постановления, с 2023 года ПФР сам будет выявлять таких граждан и проактивно предлагать им помощь.

Предлагаемые изменения планируется вынести на общественное обсуждение уже в ближайшее время. В министерстве предполагают, что постановление будет принято в первом квартале 2022 года, а вступит в силу с 1 января 2023 года.