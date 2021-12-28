Улан-Удэ, 28 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. В Бурятии за год стоимость набора продуктов питания для новогоднего стола в среднем выросла на 13,4%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Бурятстата.

Fogirl.ru Новогодний стол

Если год назад накрыть стол на семью из четырёх человек можно было менее чем за 6,5 тыс. рублей, то сегодня это обойдётся в 7362 рубля. Наибольший вклад внесли подорожавшие в 1,6 раза картофель, рыбные консервы (+27,6%), курица (+26,2%), помидоры (+22,7%), огурцы свежие и консервированные (+22,6%).

«Стоимость салата «Оливье» увеличилась на 19,0% и составила 416,75 рублей, стоимость салата «Сельдь под шубой» увеличилась на 22,3% и составила 213,61 рублей», — отметили в службе статистики.

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