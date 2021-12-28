Санкт-Петербург, , 11:06 — REGNUM В Центральном банке России подсчитали, как за год изменилась стоимость вареников к новогоднему столу жителей Ленинградской области. Как выяснилось, цены на это блюдо в среднем выросли на 6,5%. Об этом 28 декабря сообщили в пресс-службе отделения по Ленинградской области Северо-Западного главного управления Банка России.

Стоимость вареников с сюрпризом к новогоднему столу. Пресс-служба ЦБ РФ по Ленобласти.

Как отметили в пресс-службе, в России есть старинная традиция — готовить на новогодние праздники вареники с сюрпризом. Считается, что по начинке вареника можно предсказать будущее. Специалисты посчитали, основываясь на данных Росстата за ноябрь 2020 и 2021 годов, как за год изменилась стоимость вареников с сюрпризом в Ленобласти.

Для приготовления вареников понадобятся мука, яйца, соль, вода и творог. Затраты на приготовление килограмма вареников у жителей Ленобласти в ноябре этого года выросли, по сравнению с ноябрем 2020 года, на 6,5% — подорожали мука, яйца и творог.

«Из-за снижения урожая зерновых увеличилась стоимость пшеничной муки, а у птицефабрик выросли расходы на корма», — пояснили в пресс-службе.

Что касается начинки, то, например, творог, по сравнению с прошлым годом, подорожал на 4,6%. А вот апельсины наоборот, подешевели в годовом выражении на 2,6% из-за роста импорта и, как следствие, увеличения предложения на региональном рынке. Стоимость яблок за год выросла незначительно — на 0,4%. Также существенно подорожала рисовая крупа — на 6%. Сахар же обойдется жителям области на 9,9% дороже, чем в прошлом году. Зерна кофе по сравнению с прошлым годом подорожали на 3,7%.

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