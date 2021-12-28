Москва, 28 декабря, 2021, 10:54 — ИА Регнум. Мандарины можно назвать настоящей «кладовой здоровья». Они содержат большое количество витаминов, антиоксидантов и в них полностью отсутствуют нитраты, сообщили 28 декабря в пресс-службе Роспотребнадзора.

dietmaha Мандарины

Особенно много в мандаринах аскорбиновой кислоты и витаминов группы B, P, K, D. Мандариновый сок содержит минералы, кальций, магний и калий. Лимонная кислота нейтрализует вредные соединения, являясь природным «противоядием».

В мандаринах полезна не только мякоть, но и кожура и белая сеточка. Кожура богата эфирными маслами и органическими кислотами и флавоноидами. Также мандарины — отличный антидепрессант от плохого настроения.

ИА REGNUM ранее сообщало, при выборе мандаринов в первую очередь необходимо обратить внимание на форму и цвет плодов.

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