Сеул, 28 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 75 170 человек. Об этом 28 декабря сообщает Asia Today со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 28 декабря в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 44 064 239 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 85,8%.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 63 684 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 42 384 425 человек. Уровень полной вакцинации составил 82,5%.

«Бустерную» дозу получили 726 933 человека. В общей сложности дополнительную дозу вакцины получили 15 953 140 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 3865 случаев заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев в стране увеличилось до 615 532.

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