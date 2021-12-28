Афины , 28 декабря, 2021, 10:55 — ИА Регнум. Панихида по бывшему президенту Греции Каролосу Папулиасу, скончавшемуся 26 декабря, состоится в церкви Святого Спиридона в Панграти 29 декабря в 13:00, сообщает AMNA.

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Папулиас будет похоронен на острове Янина, где он родился, в четверг, 30 декабря. Из-за мер по охране здоровья будут присутствовать только близкие родственники. Его семья попросила всех, кто желает сделать пожертвование в память о нем, направлять средства в помощь страдающим церебральным параличом.

Правительство окажет усопшему все государственные почести, в стране объявлен траур до дня его похорон.