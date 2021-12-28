Париж, , 10:53 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс объявил о возможности получения третьей дозы вакцины против коронавируса через три месяца после введения второй дозы, сообщает Le Figaro.

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Следуя рекомендациям Высшего управления здравоохранения Франции, будет достаточно трех месяцев после второй инъекции вакцины, чтобы пройти ревакцинацию.

«Первая инъекция вакцины остается нашей первоочередной задачей», — заявил премьер-министр страны.

«Что касается четвертой дозы, то это возможность. На данном этапе у меня нет ответа для вас», — добавил Жан Кастекс.

Как сообщало ИА REGNUM, во Франции министр комплексных экологических преобразований Барбара Помпили объявила, что у нее положительный результат теста на коронавирус.

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