Киев, 28 декабря, 2021, 10:53 — ИА Регнум. По мнению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, возможность заключения большого соглашения между Россией и США является «ненаучной фантастикой». Он заявил об этом 28 декабря в интервью агентству «РБК-Украина».

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

«Точечные договоренности (между РФ и США — ред.) возможны, однако никаких «больших соглашений» с Россией быть не может, потому что там завязано такое большое количество вопросов, что если допускать формирование какого-то «пакета», то этот пакет никогда не удастся сформировать, потому что он будет постоянно разрастаться и становиться все более сложным. «Большая сделка» между Западом и Россией — это ненаучная фантастика», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, по сообщениям представительств ЛНР и ДНР в СЦКК, за прошедшие сутки вооружённые формирования Украины (ВФУ) один раз нарушили режим прекращения огня в Донбассе.