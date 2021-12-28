Чебоксары, , 10:47 — REGNUM В Чувашии определились с графиком работы учреждений здравоохранения в период новогодних каникул. Речь идёт как об амбулаторной, так и стационарной помощи, сообщает республиканское министерство здравоохранения.

Автобаза скорой медицинской помощи в Чувашии перед визитом высоких гостей Cap.ru

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Особые графики работ сформированы на период с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года. В последний день текущего года, а также 1, 2, 7 и 9 января неотложная медицинская помощь будет оказываться до полудня, в остальные дни — по субботнему графику (с 8 утра до 20 часов).

Республиканское бюро судебно-медицинской экспертизы 31 декабря 2021 года продолжит работу по графику субботы, в остальные дни каникул — по графику работы.

В ведомстве отмечают, что в новогодние праздники также будут работать «горячие линии» по вопросам COVID-19, обезболивания, льготного лекарственного обеспечения, а также по вопросам доступности и качества оказания бесплатной медицинской помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Чувашии официально выявлено 46 250 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 40 364 человека (87,27%), умерли 3811 ковидных больных.