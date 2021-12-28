Москва, , 10:59 — REGNUM США и их союзники ведут себя непредсказуемо, России в этой связи приходится быть готовой к любым всплескам «неадекватности» и полагаться лишь на собственные силы. Об этом директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил 28 декабря, комментируя возможность новых санкций.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Он отметил, что власти США активно применяют национальный законодательный инструментарий, чтобы вводить новые пакеты нелегитимных односторонних ограничений. Такие ограничения противоречат и международному праву, и принципам свободной торговли, США практикуют их в отношении всех неугодных, а не только России.

«Регулярно фиксируем факты непредсказуемого поведения США и их союзников. В результате мы должны быть всегда готовыми к любым всплескам «неадекватности» и полагаться в основном только на собственные силы и возможности», — сказал Биричевский в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Биричевский заявил, что США не смогут ограничить конвертацию рубля, и назвал подобные утверждения фантастичными.

Читайте также: В МИД РФ не верят в способность США ограничить конвертацию рубля