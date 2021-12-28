Москва, 28 декабря, 2021, 10:59 — ИА Регнум. США и их союзники ведут себя непредсказуемо, России в этой связи приходится быть готовой к любым всплескам «неадекватности» и полагаться лишь на собственные силы. Об этом директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил 28 декабря, комментируя возможность новых санкций.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Он отметил, что власти США активно применяют национальный законодательный инструментарий, чтобы вводить новые пакеты нелегитимных односторонних ограничений. Такие ограничения противоречат и международному праву, и принципам свободной торговли, США практикуют их в отношении всех неугодных, а не только России.

«Регулярно фиксируем факты непредсказуемого поведения США и их союзников. В результате мы должны быть всегда готовыми к любым всплескам «неадекватности» и полагаться в основном только на собственные силы и возможности», — сказал Биричевский в интервью РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, Биричевский заявил, что США не смогут ограничить конвертацию рубля, и назвал подобные утверждения фантастичными.

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