Таллин, 28 декабря 2021, 10:47 — REGNUM Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что использует русский язык во время поездок на Украину. Об этом сообщает портал ERR.
Каллас добавила, что у нее была «прекрасная учительница», ей очень нравились уроки русского языка.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас дала интервью британской телерадиовещательной корпорации Би-Би-Си, в котором назвала главную, по ее мнению, причину перевода русских школ на эстонский язык обучения.
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