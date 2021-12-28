Таллин, 28 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Премьер-министр Эстонии Кая Каллас призналась, что использует русский язык во время поездок на Украину. Об этом сообщает портал ERR.

Иван Шилов ИА REGNUM Русский язык

«В Эстонии я не решаюсь говорить по-русски. Но когда я, скажем, посещаю Украину, то говорю по-русски», — сказала она.

Каллас добавила, что у нее была «прекрасная учительница», ей очень нравились уроки русского языка.

«Но решусь ли я дать интервью на русском? Нет», — заключила премьер-министр.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Эстонии Кая Каллас дала интервью британской телерадиовещательной корпорации Би-Би-Си, в котором назвала главную, по ее мнению, причину перевода русских школ на эстонский язык обучения.

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