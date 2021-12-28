Челябинск, , 10:47 — REGNUM В Челябинске прокуратура проводит проверку по факту публикаций в СМИ об установке якобы некачественных фигур китов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Челябинск

Alexander Sapozhnikov

Ранее эти арт-объекты были установлены на набережной в центре города. Работы по муниципальному контракту выполнила компания из Петербурга. Из бюджета было потрачено почти 10 млн рублей.

Компания была единственным участником торгов. Прокуратура проводит проверку. Решается вопрос о проведении экспертизы, которая оценит качество выполненных работ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Челябинске нашли подрядчика на установку китов на набережной