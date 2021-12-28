Исламабад, 28 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. При лобовом столкновении двух пассажирских автобусов в южной пакистанской провинции Синд как минимум два человек погибли и еще 16 пострадали. Об этом 28 декабря сообщает телеканал Dunya News со ссылкой на местную спасательную службу.

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По информации источника, авария произошла утром 28 декабря на междугородном шоссе Indus Highway в округе Джамшоро, который находится на западе указанной провинции.

Также уточняется, что в результате этого два пассажира погибли на месте и еще 16 человек пострадали, всех пострадавших отправили в ближайшее медучреждение.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Иглинском районе Башкирии произошло столкновение легковой иномарки и маршрутного микроавтобуса, в результате которого пострадали два человека.