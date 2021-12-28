Сыктывкар, 28 декабря, 2021, 10:47 — ИА Регнум. В медучреждениях Коми проходит лечение 2 931 ковид-пациент, на аппаратах искусственной вентиляции легких находятся 36 человек. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в республиканском минздраве.

Kurskzdrav.ru Аппараты ИВЛ

«Сейчас можно говорить о небольшом снижении заболеваемости, но нельзя расслабляться. Эпидемия идет волнами, штамм «Омикрон» уже начал распространяться внутри нашей страны. Новый штамм лучше адаптируется к вакцинам, поэтому важно не забывать о ревакцинации», — сообщила главный внештатный специалист по инфекционным болезням у детей Татьяна Безуглая.

Как сообщало ИА REGNUM, полный курс вакцинации в республике прошли 368 533 человека, ревакцинацию — 53 661 человек.