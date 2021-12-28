Москва, , 10:45 — REGNUM В 2021 году индийская экономика должна показать рост в пределах 7−7,5%. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 декабря заявил заведующий кафедрой управления инновационными проектами Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС Алексей Ведев. Так он прокомментировал прогнозы британской консалтинговой компании Cebr о том, что экономика КНР станет ведущей к 2030 году. Кроме того, ожидается, что Индия обойдет Францию, а Германия к 2033 году обгонит Японию.

Индия Иван Шилов © ИА REGNUM

«Шансы экономики Китая обогнать экономику США велики, — сказал Ведев. — Вопрос в том, когда и в какой валюте это произойдет, потому что в долларах США по паритету покупательной способности Китай уже обогнал Соединенные Штаты в прошлом году и стал первой экономикой мира».

Кроме того, как полагает Ведев, у Индии есть все шансы обогнать экономики Франции и Великобритании, поскольку те восстанавливаются медленными темпами, а рост экономики Индии в 2021 году будет в пределах 7−7,5%.

«Германская экономика вряд ли обгонит японскую, потому что они набрали хорошую «массу», но и те, и другие растут крайне низкими темпами», — также добавил Ведев.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, мировым лидером по объему ВВП на душу населения являются США, которые опередили Китай и Японию.

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