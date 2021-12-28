Москва, 28 декабря, 2021, 10:45 — ИА Регнум. Российская эшелонированная система ПВО вызвала интерес у ряда зарубежных заказчиков, сообщила 28 декабря пресс-секретарь Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Валерия Решетникова.

Mil.ru Российские системы ПВО в Арктике

Речь идёт о поставках группировки зенитных ракетных систем разной дальности: большой, средней и малой, действующих в едином контуре управления. Россия готова к таким поставкам, более того, мировые эксперты оценивают предложение РФ как одно из самых комплексных и всесторонне продуманных.

«В настоящее время ряд государств проявляют заинтересованность в создании эшелонированной системы противовоздушной обороны», — сказала Решетникова РИА Новости.

Подобные проекты, добавила она, предусматривают применение и других вооружений, в том числе с использованием авиации. Россия предлагает индивидуальный подход к эшелонированным системам ПВО, при котором будут учтены потребности партнёров.

Как сообщало ИА REGNUM, в ФСВТС также рассказали о планируемом запуске в 2022 году в Венесуэле производства автоматов Калашникова и патронов к ним.

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