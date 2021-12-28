Москва, , 10:45 — REGNUM Праздничная консолидация нефтяных цен была нарушена во второй половине торгов 27 декабря, когда нефть Brent резко взлетела выше $78 за баррель, к одномесячным максимумам в районе $78,65, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

Нефть Business.financialpost.com

«По итогам дня фьючерсы подорожали более чем на 3,5%. Сегодня, 28 декабря, котировки сохраняют восходящий уклон, направляясь к отметке $79.

Настроения инвесторов на мировых площадках улучшились после негативного старта недели, что благотворно отразилось на динамике нефти, тогда как триггером ралли стало возобновление переговоров между США и Ираном.

Тегеран четко обозначил свою бескомпромиссную позицию, которая заключается в немедленной отмене нефтяного эмбарго.

Тем временем Вашингтон, как известно, склоняется к плавному подходу с проверкой выполнения обязательств по ядерной программе.

Исходя из заявленных позиций, трейдеры пришли к выводу, что как минимум в ближайшее время прогресса в переговорах ожидать не стоит, что вылилось в активные покупки, тогда как низкая ликвидность из-за праздников придала ралли дополнительный импульс.

Дальнейший подъем цен сейчас маловероятен, особенно в свете сохранения неопределенности с вирусом. Опасения участников рынка относительно «Омикрона» снова пошли на спад, но риски на этом фронте будут и далее давать о себе знать.

Техническая картина тоже не предполагает развития восходящего импульса, который может смениться фиксацией прибыли по мере приближения к психологической отметке $80 за баррель Brent», — считает эксперт.

Читайте также: Цена на нефть Brent приближается к $79 за баррель