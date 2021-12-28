Москва, , 10:45 — REGNUM Законопроект об автономных судах и судовождении правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря.

Правительство РФ Дарья Антонова (с) ИА REGNUM

Российское законодательство предлагается дополнить определением автономного судна, выделив два вида автономных судов: полуавтономные суда и полностью автономные суда.

Классификационные общества должны издавать специфические правила в отношении автономных судов и судов для перевозки специального персонала.

Для стимулирования внедрения судов с высокой степенью автоматизации, и, прежде всего, автономных судов, предлагается включить в перечень судов, которые могут быть зарегистрированы в Российском международном реестре судов, и автономные суда.

Проектом федерального закона также уточняются нормы, касающиеся лоцманской проводки судов в части их применения для автономных судов.

Требует также законодательного закрепления вопрос представления интересов судовладельца и грузовладельца при отсутствии у полностью автономного судна капитана и иных членов экипажа, или при ситуации, когда экипаж автономного судна состоит только из технических специалистов, отмечают в правительстве.