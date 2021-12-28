Якутск, 28 декабря 2021, 10:50 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев останется у власти, пока будет выгоден Москве. Такое мнение 28 декабря высказал корреспонденту ИА REGNUM политолог республики Андрей Данилов, подчеркнув, что заменить его могут в любой момент.
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Он считает, что причиной увольнения главы Якутии может стать повышение — например, трудоустройство в федеральное министерство. Эксперт также не исключает, что Айсен Николаев может перейти на работу в совет директоров какого-либо предприятия.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее высказывалось мнение, что полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев уже занимается поиском кандидатуры на место главы Якутии. Предполагалось, что Айсен Николаев покинет свою должность в 2021 году.