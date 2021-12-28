Коктебель , Крым, , 10:41 — REGNUM Бывшего начальника отдела МКУ «Коктебельская поселковая администрация администрации города Феодосии Республики Крым» задержали сотрудники Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и городу Севастополю. В отношении него по материалам УФСБ возбуждено уголовное дело по факту двух эпизодов мошенничества с использованием служебного положения. Об этом сообщили 28 декабря в пресс-службе ГСУ СКР по Крыму и Севастополю.

Коррупция Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как полагает следствие, в сентябре 2018 года чиновник, на тот момент руководитель отдела, при проверке деятельности торговых объектов поселка Коктебель заподозрил нарушения со стороны одной из предпринимательниц. Он пригласил женщину в свой кабинет для беседы. Она заявила о намерении получить в 2019 году ещё два торговых объекта, в том числе, и в интересах другого ИП.

«Начальник отдела решил воспользоваться ситуацией и пояснил, что готов за определенную сумму способствовать решению вопроса, хотя заведомо не собирался этого делать. Денежное вознаграждение женщина передавала частями, однако обещанное содействие ей так оказано не было», — сообщили в СК.

По данным следствия, в общей сложности подозреваемый получил от представительницы ИП 115 тыс. рублей.

Действия экс-чиновника были выявлены сотрудниками УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю. В настоящее время в рамках уголовного дела ведется расследование.