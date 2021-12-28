Москва, , 10:40 — REGNUM В случае ограничения со стороны США поставок своих смартфонов и авиационных запчастей на российский рынок, неизвестно, кто от этого потеряет больше. Об этом 28 декабря заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Санкции Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Мы отфиксировали недавно растиражированную американскими СМИ угрозу о возможных ограничениях с их стороны на поставки в Россию смартфонов, деталей для самолётов, автомобилей и другой продукции», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Биричевский отметил, что российская сторона воспринимает это в качестве примера воинствующей риторики и продолжения угроз американской стороны.

«Я считаю, что совершенно неизвестно, чьи потери в этом случае будут больше — российских производителей и потребителей или все же американских экспортёров, чьи возможности присутствия на нашем рынке будут в очередной раз ограничены их же собственными властями», — уточнил глава департамента экономического сотрудничества российского МИД.

Помимо того, он указал, что в Москве уже привыкли к тому, что западные политики все более часто игнорируют интересы собственных предпринимателей.

«Ну и конечно, все эти меры абсолютно не соответствуют нормам и правилам ВТО и подрывают основы международной торговой системы», — добавил Биричевский.

При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничения импорта американских смартфонов и авиационных запчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что российская сторона не видит смысла в американских санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2», когда он уже построен.