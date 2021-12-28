Москва, 28 декабря, 2021, 10:40 — ИА Регнум. В случае ограничения со стороны США поставок своих смартфонов и авиационных запчастей на российский рынок, неизвестно, кто от этого потеряет больше. Об этом 28 декабря заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

«Мы отфиксировали недавно растиражированную американскими СМИ угрозу о возможных ограничениях с их стороны на поставки в Россию смартфонов, деталей для самолётов, автомобилей и другой продукции», — сказал он в интервью РИА Новости.

При этом Биричевский отметил, что российская сторона воспринимает это в качестве примера воинствующей риторики и продолжения угроз американской стороны.

«Я считаю, что совершенно неизвестно, чьи потери в этом случае будут больше — российских производителей и потребителей или все же американских экспортёров, чьи возможности присутствия на нашем рынке будут в очередной раз ограничены их же собственными властями», — уточнил глава департамента экономического сотрудничества российского МИД.

Помимо того, он указал, что в Москве уже привыкли к тому, что западные политики все более часто игнорируют интересы собственных предпринимателей.

«Ну и конечно, все эти меры абсолютно не соответствуют нормам и правилам ВТО и подрывают основы международной торговой системы», — добавил Биричевский.

При этом ранее в СМИ появилась информация о том, что администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность ограничения импорта американских смартфонов и авиационных запчастей в Россию в случае обострения ситуации на Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский заявил, что российская сторона не видит смысла в американских санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2», когда он уже построен.