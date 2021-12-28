Москва, 28 декабря, 2021, 10:39 — ИА Регнум. Предновогодняя неделя на валютном рынке характеризуется невысокими амплитудами изменения цен активов, заявил корреспонденту главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

sm-ekb2005 Рубли

«Это связано с ограниченным кругом участников рынка из-за рождественских праздников во многих странах.

В частности, сегодня, 28 декабря, наблюдается малая волатильность финансовых активов, включая рубль.

Его не слишком поддерживает даже дорожающая нефть. Её котировки поднимаются достаточно заметно с начала недели от $76 к $78,50 за баррель нефти марки Brent на фоне снижения страхов последствий штамма «Омикрон».

Но доллар и евро на мировом валютном рынке стабильны, что ограничивает и динамику рубля в небольшом диапазоне. Спокойствию содействует и то, что в течение дня не запланированы существенные события, воздействующие на рынок.

Выходящие в США сегодня данные о стоимости жилья, деловой активности вряд ли принесут существенные изменения котировок.

Таким образом, вероятно сохранение курса рубля в локальных пределах 73,10−73,80 руб./доллар», — считает эксперт.

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