Белгород, 28 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Улучшать систему передвижения детей до мест проведения соревнований призвал 27 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Так он отреагировал на ДТП, в котором погибла старооскольская семья с ребёнком.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

Авария произошла 25 декабря примерно в 18:10 в Горшеченском районе Курской области. В результате столкновения трёх автомобилей погибла семья — родители и 10-летний ребёнок, ещё один мальчик из этой семьи в стабильном состоянии под наблюдением врачей.

«В выходные семья везла детей на соревнования и попала в аварию. Устал от того, что в Белгородской области практически каждую неделю гибнут дети в ДТП! Систему передвижения детей до мест проведения соревнований точно нужно улучшать! В течение зимних каникул мы сможем организовать 20 дополнительных автобусов с ремнями безопасности, с машиной сопровождения. Необходимо создать рабочую группу с представителями прокуратуры, УМВД и главами и довести эту информацию до родителей», — написал глава региона на своей странице в социальной сети.

Как сообщили ИА REGNUM в полиции, водитель Hyundai Tucson столкнулся со встречной Toyota Avensis, а затем отлетел в «ГАЗ 3302». В результате ДТП погибли водитель и пассажиры Toyota — страоосколькая семья возвращалась из Воронежа с футбольного турнира. С травмами госпитализированы также водитель и две пассажирки Hyundai.