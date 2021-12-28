Белгородские власти займутся системой передвижения детей на соревнования
Белгород, 28 декабря, 2021, 10:43 — ИА Регнум. Улучшать систему передвижения детей до мест проведения соревнований призвал 27 декабря губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Так он отреагировал на ДТП, в котором погибла старооскольская семья с ребёнком.
Авария произошла 25 декабря примерно в 18:10 в Горшеченском районе Курской области. В результате столкновения трёх автомобилей погибла семья — родители и 10-летний ребёнок, ещё один мальчик из этой семьи в стабильном состоянии под наблюдением врачей.
Как сообщили ИА REGNUM в полиции, водитель Hyundai Tucson столкнулся со встречной Toyota Avensis, а затем отлетел в «ГАЗ 3302». В результате ДТП погибли водитель и пассажиры Toyota — страоосколькая семья возвращалась из Воронежа с футбольного турнира. С травмами госпитализированы также водитель и две пассажирки Hyundai.