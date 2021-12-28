Ла-Пас, 28 декабря, 2021, 10:38 — ИА Регнум. Сегодня власти Боливии активизируют усилия по спасению и оказанию помощи пострадавшим от проливных дождей, которые, по прогнозам, продлятся до марта 2022 года. Об этом в своём аккаунте в Twitter написал президент Боливии Луис Арсе.

UNCTAD Луис Арсе

«За последние три дня 79 человек, включая мужчин, женщин и детей, были спасены вертолетами Superpuma в Санта-Крус», — написал Арсе.

По его словам, «спасательные операции и помощь продовольствием и медикаментами для тех, кто пострадал от проливных дождей», были возобновлены.

Арсе подчеркнул, что власти не жалеют ресурсов для спасения жизней.

Национальная служба метеорологии и гидрологии объявила, что нынешний сезон дождей продлится до марта 2022 года, и рекомендовала принять превентивные меры на дорогах.