Париж, 28 декабря, 2021, 10:37 — ИА Регнум. Во Франции министр комплексных экологических преобразований Барбара Помпили объявила, что у нее положительный результат теста на коронавирус, сообщает Le Figaro.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Франция

«Я продолжаю выполнять свою работу удаленно», — заявила Барбара Помпили.

Франция столкнулась с резким ростом числа пациентов с коронавирусом. Уровень заболеваемости превышает 700 случаев на 100 000 жителей по всей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, возможность введения рекомендации по поводу введения четвертой дозы вакцины от коронавирусной инфекции рассматривается властями Франции.