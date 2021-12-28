Уфа, , 10:39 — REGNUM Следующий год в Башкирии предложили объявить годом модернизации профессионального образования, достойных условий труда и трудовых династий. Об этом 28 декабря сообщил глава республики Радий Хабиров на оперативном совещании в республиканском правительстве.

Центр профессиональных квалификаций «Славнефть-ЯНОС»

«Мы стараемся назвать не просто ради красивого названия, а, чтобы что-то полезное в этой части было сделано», — подчеркнул глава региона, отметив, что власти Башкирии обратили внимание на то, что в республике нужно более интенсивно развивать систему профессионального образования.

Он также отметил, что в республике сейчас работают 96 колледжей, поэтому руководству региона нужно серьезно думать о модернизации в этой сфере.

Хабиров напомнил, что руководство республики сейчас ведет переговоры с правительством России об открытии в Уфе центра повышения квалификации кадров профессионального образования.