Москва, , 10:35 — REGNUM Законопроект о праве коренных малочисленных народов (КМНС)на охоту правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 28 декабря. Инициатива внесена в рамках реализации постановления Конституционного суда.

Ненцы — коренной малочисленный народ Севера Visitnao.ru

Инициатива определяет пределы реализации права на осуществление традиционной охоты гражданами, относящимися к КМНС, но постоянно не проживающими в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности.

Предлагается установить для лиц, относящихся к КМНС, но постоянно не проживающих в местах их традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности, но сохраняющих связь с указанными местами, традициями и обычаями указанных народов, право на осуществление охоты в целях обеспечения ведения традиционного образа жизни и осуществления традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской Федерации.

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