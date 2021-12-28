Тбилиси, , 10:35 — REGNUM Противостояние между политическими силами, обострившееся в Грузии, не в интересах правящей партии «Грузинская мечта», но преодолеть их сложно. Об этом, как передаёт «Общественное телевидение», 28 декабря заявил журналистам премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.

Ираклий Гарибашвили © ЕРА:JULIEN WARNAND

Он прокомментировал инициативу о «национальном примирении», с которой выступили некоторые представители Грузинской православной церкви, президент Грузии Саломе Зурабишили и бывший президент республики Михаил Саакашвили.

«Если человек не раскаивается и, прежде всего, не признаёт свою вину, если мы не называем всё своими именами, … я считаю, что это невероятно и просто сложно представить всё это», — сказал Гарибашвили.

Премьер-министр отметил, что, если оппоненты откажутся от «радикализма» и «мести», то в «Мечте» будут этому рады. Он выразил сомнение, что такое произойдёт, но пожелал успехов тем, кто хочет добиться «национального примирения».

Стоит отметить, что в Грузии обострилось противостояние между правящей партией «Грузинская мечта» и партией, которая управляла страной Саакашвили — «Единое национальное движение». Лидеры обеих политсил обвиняют оппонентов в неконструктивной политике и преступлениях.

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