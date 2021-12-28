Душанбе, 28 декабря, 2021, 10:35 — ИА Регнум. Таджикский энергохолдинг «Барки точик» опроверг информацию СМИ о том, что Таджикистан и Афганистан заключили новый контракт на поставки электроэнергии в Афганистан. Об этом 28 декабря сообщает Азия-Плюс со ссылкой на «Барки точик».

Дарья Антонова ИА REGNUM Электричество

«Заключенная с афганской электроэнергетической компанией Da Afghanistan Breshna Sherkat (DABS) договоренность является дополнением к подписанному еще в 2008 году сторонами соглашению», — говорится в сообщении «Барки точик».

В компании отметили, что подписанное в 2008 году соглашение рассчитано на 20 лет — до 2028 года, а дополнения к соглашению подписаны 26 декабря в Ташкенте по итогам переговоров между делегациями «Барки точик» и DABS.

В «Барки точик» уточняют, что на основе соглашения 2008 года ежегодно определяется и согласовывается объем экспорта таджикского электричества в Афганистан.

«В соответствии с дополнениями к соглашению, рассчитанными на 2022 год, Афганистан получит в весенне-летнем периоде (май-сентябрь) ежесуточно 400 МВт таджикской электроэнергии, а в осенне-зимнем периоде (октябрь-апрель) — 25−30 МВт, что не повлияет на общий баланс энергоснабжения в стране», — говорится в публикации.

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