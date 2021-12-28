Кемерово, , 10:34 — REGNUM В Кемеровской области скорая помощь и стационары в праздничные дни будут работать круглосуточно и без выходных. Больницы в эти дни будут оказывать кузбассовцам экстренную помощь. Об этом ИА REGNUM рассказали в правительстве региона.

В больнице

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По словам и. о. министра здравоохранения региона Елены Зелениной, организован запас медикаментов, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств.

«На праздничные дни в каждой медорганизации определены дежурные администраторы, чтобы можно было оперативно реагировать на нештатные ситуации. Сформированы резервные и дежурные бригады для усиления работы поликлиник и стационаров», — уточнила она.

Уточнить график работы медорганизаций жители региона могут по горячим телефонам: 112 (служба спасения) и 122 (call-центр минздрава Кузбасса).