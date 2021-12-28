Тюмень, , 10:31 — REGNUM В Тюмени в проекте по реконструкции улицы Ленина выделена полоса для автобусов. Об этом заявил заместитель директора департамента дорожной инфраструктуры и транспорта Евгений Ташланов.

Автобус Rybinsk.ru

Помимо этого, в Тюмени уже выделено 22 километра полос для общественного транспорта.

В компьютерной транспортной модели Тюмени смоделировано всего 37 км выделенных полос. С их введением время пассажиров в пути значительно сократится. И, как следствие, повысится количество пользователей общественного транспорта, отметил Ташланов.