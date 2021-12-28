Нижний Новгород, 28 декабря, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Московский «Спартак» одержал победу над нижегородским «Торпедо» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча завершилась со счётом 3:1.

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В составе «Спартака» шайбы забросили форварды Иван Дроздов, Дмитрий Кугрышев и Александр Хохлачёв. У «Торпедо» точным броском отметился нападающий Кенни Агостино.

На сегодняшний день «Спартак» занимает седьмое место в Западной конференции КХЛ, на счету команды 51 очко. «Торпедо» идёт на девятом месте в Западной конференции с 46 очками.

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