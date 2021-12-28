София, , 10:30 — REGNUM Городской совет столицы Болгарии Софии (ГСС) объявил о намерении провести индексацию цен на муниципальное жилье. Новая мера коснется более 9000 объектов недвижимости, передает 28 декабря болгарская газета «Сега».

Строительство жилья Lenobl.ru

Как утверждают чиновники горсовета, нововведение призвано приблизить действующий жилищный рынок к общеевропейским стандартам.

«Сейчас город продает принадлежащие ему квартиры по заниженной стоимости, — отмечено в документе ГСС. — Необходимо сделать механизм ценообразования максимально справедливым».

Насколько именно вырастут соответствующие цены, пока не сообщается. Предполагается, что специальная оценочная комиссия при мэрии столицы приступит к работе в январе 2022-го года.

Напомним, в настоящее время гражданин Болгарии, проживающий в Софии более 5 лет, может подать заявку на покупку муниципальной недвижимости. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в болгарской столице составляет 30 тысяч левов ($17,3 тыс.).