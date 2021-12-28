В Софии вырастут цены на муниципальное жилье
София, 28 декабря, 2021, 10:30 — ИА Регнум. Городской совет столицы Болгарии Софии (ГСС) объявил о намерении провести индексацию цен на муниципальное жилье. Новая мера коснется более 9000 объектов недвижимости, передает 28 декабря болгарская газета «Сега».
Как утверждают чиновники горсовета, нововведение призвано приблизить действующий жилищный рынок к общеевропейским стандартам.
«Сейчас город продает принадлежащие ему квартиры по заниженной стоимости, — отмечено в документе ГСС. — Необходимо сделать механизм ценообразования максимально справедливым».
Насколько именно вырастут соответствующие цены, пока не сообщается. Предполагается, что специальная оценочная комиссия при мэрии столицы приступит к работе в январе 2022-го года.
Напомним, в настоящее время гражданин Болгарии, проживающий в Софии более 5 лет, может подать заявку на покупку муниципальной недвижимости. Средняя стоимость однокомнатной квартиры в болгарской столице составляет 30 тысяч левов ($17,3 тыс.).