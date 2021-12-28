Сосновый Бор, Ленинградская область, , 10:47 — REGNUM Директор Ленинградской АЭС (ЛАЭС) Владимир Перегуда сообщил журналистам о планах запуска седьмого энергоблока атомной станции к 2030 году.

ЛАЭС — 2 Дарья Драй © ИА REGNUM

«Государством принято решение о том, что мы будем строить эти два блока (№7 и №8 — прим. ТАСС). И в этом году довольно серьезный получил старт разворот проектных работ, мы планируем уже весной подойти к началу работ, связанных с рытьем котлована. По итогам планируется где-то в 2030 году пустить седьмой блок», — сообщил Владимир Перегуда, слова которого приводит ТАСС.

Начать рыть котлован под новый энергоблок собираются уже весной 2022 года. Сейчас для этого ведутся подготовительные работы: вырубают лес и расчищают территорию. ЛАЭС еще предстоит пройти через формальные процедуры, такие как общественные слушания, проверки надзорных органов и другие.

О планах строительства новых энергоблоков весной уходящего года говорил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. На сегодняшний день в перечень рабочих энергоблоков ЛАЭС входят третий, четвертый, пятый и шестой. Самые первые блоки №№ 1, 2 остановлены для дальнейшего вывода из эксплуатации.

ЛАЭС — уникальная атомная станция, в работе которой задействованы энергоблоки на разной основе. Это канальные уран-графитовые (РБМК) и водо-водяные (ВВЭР). Станция является важнейшим источником электроэнергии Санкт-Петербурга и области.

Читайте ранее в этом сюжете: На ЛАЭС в Ленобласти построят еще два энергоблока нового типа