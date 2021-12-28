Ульяновск, , 10:29 — REGNUM В Ульяновской области уголовное дело по факту гибели в ДТП матери и ребёнка передано в следственное управление СКР по региону. Об этом сообщается на сайте ведомства.

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Наезд произошёл в Майнском районе, где в результате происшествия погибли мать и её четырёхлетняя дочь. По данному факту полиция завела уголовное дело, которое изъято из производства УМВД и передано в межрайонный следственный отдел СУ СКР по Ульяновской области.

По уголовному делу проводятся следственно-оперативные мероприятия для установления всех обстоятельств ДТП и очевидцев. По результатам будет рассмотрен вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, авария произошла 26 декабря в Майнском районе на дороге Саранск — Сурское — Ульяновск. Предварительно правоохранители установили, что 58-летний водитель фуры не справился с управлением и при выезде на обочину сбил насмерть 42-летнюю женщину и её четырёхлетнюю дочь.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств»).

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