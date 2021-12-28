Москва, 28 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. Российская сторона не видит смысла в американских санкциях в отношении газопровода «Северный поток — 2» («СП-2»), когда он уже построен. Об этом 28 декабря заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

Gazprom.ru «Северный поток — 2»

«Если честно, не видим смысла в санкционной политике Вашингтона в условиях, когда газопровод «Северный поток 2» уже построен», — сказал он в интервью РИА Новости.

Также Биричевский добавил, что Россия является заинтересованной в дальнейшем развитии сотрудничества с Европой на взаимовыгодной основе в сфере энергетики, для чего российской стороной принимаются необходимые меры для диверсификации маршрутов газоснабжения.

«Что касается «СП-2», то с уверенностью можно сказать, что ввод в эксплуатацию нового газопровода обеспечит устойчивые поставки газа по конкурентным ценам в страны ЕС по кратчайшему пути с наименьшими экологическими издержками. При этом дополнительная диверсификация газоэкспортных маршрутов укрепит энергобезопасность как России, так и стран-потребителей российского газа. Таким образом, действия или намерения Вашингтона в отношении «Северного потока 2», очевидно, противоречат интересам большинства европейских стран», — уточнил глава департамента экономического сотрудничества российского МИД.

Кроме того, он отметил, что Москва рассчитывает на то, что газопровод в ближайшем времени пройдет все необходимые для запуска в эксплуатацию процедуры.

«Исходим из того, что сертификация газопровода, ввод его в эксплуатацию и дальнейшее использование будут осуществляться на основании действующих в ЕС правовых норм. Политизация этого вопроса и его искусственная увязка с другими сюжетами создают дополнительные риски естественному развитию экономического сотрудничества», — пояснил Биричевский.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что так как Россия не намерена нападать на Украину, угрозы властей Германии о том, что они откажутся от газопровода «Северный поток — 2» драматизировать не нужно.