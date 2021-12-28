Манагуа , , 10:29 — REGNUM На сегодняшний день электричеством охвачена почти вся территория Никарагуа, а именно — 99%. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на минэнерго страны.

Манагуа, Никарагуа, 2017 год Мария Плотникова © ИА REGNUM

Глава ведомства Сальвадор Мансель напомнил, что до прихода к власти Сандинистского фронта национального освобождения в 2006 году электричество было только у 54% населения, и упомянул о решимости и политической воле президента Даниэля Ортеги.

По его мнению, администрация президента за короткое время довела эту услугу до самых отдаленных мест и бедных семей. Министр также подчеркнул, что по состоянию на начало декабря 2021 года услугой воспользовались около 3 532 000 жителей.