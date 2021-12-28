Манагуа , 28 декабря, 2021, 10:29 — ИА Регнум. На сегодняшний день электричеством охвачена почти вся территория Никарагуа, а именно — 99%. Об этом пишет Prensa Latina со ссылкой на минэнерго страны.

Мария Плотникова ИА REGNUM Манагуа, Никарагуа, 2017 год

Глава ведомства Сальвадор Мансель напомнил, что до прихода к власти Сандинистского фронта национального освобождения в 2006 году электричество было только у 54% населения, и упомянул о решимости и политической воле президента Даниэля Ортеги.

По его мнению, администрация президента за короткое время довела эту услугу до самых отдаленных мест и бедных семей. Министр также подчеркнул, что по состоянию на начало декабря 2021 года услугой воспользовались около 3 532 000 жителей.