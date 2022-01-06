Благовещенск, 6 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. В Амурской области в опережающем темпе реализуют программы по расселению жителей региона из ветхих домов. Всего в регионе за год заселили 220 тыс. кв. м. квартир в новых домах, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Новые дома на месте промышленной зоны

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По словам главы региона Василия Орлова, для стабильного развития строительной отрасли нужно уходить от привлечения иностранной рабочей силы и трудоустраивать в эту сферу местных жителей. С этой целью в Приамурье намерены стимулировать работодателей привлекать на работу амурских выпускников.

«Для формирования новой программы переселения муниципалитеты ведут реестр аварийного жилья, признанного таковым после 1 января 2017 года. В него включено более 128 тыс. кв. м дополнительно. Программа затронет 6 600 человек. А вот переселение людей в зоне БАМа идет недостаточными темпами. В этом году новое жилье получили только 68 семей. Поручаю правительству области сформулировать предложения по дополнительным мерам, которые ускорили бы этот процесс», — отметил Василий Орлов.

Он также подвёл итоги работы по улучшению жилищных условий для ветеранов Великой Отечественной войны, участников боевых действий, инвалидов, многодетных семей, детей-сирот. Для осуществления этой работы в бюджете предусмотрели более 1,1 млрд рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее губернатор заявлял о необходимости увеличивать объёмы строительства жилых домов в регионе. По его словам, с этой целью в Амурской области утвердили концепцию жилищного строительства на период 2021—2030 год. Акцент в ней будет сделан на возведение домов в сельской местности, привлечение инвестиций в эту сферу и создание многоцелевого жилья.