Варшава, 28 декабря, 2021, 10:27 — ИА Регнум. Президент Польши Анджей Дуда 28 декабря рассказал в эфире телеканала Polsat News о том, что у него дома происходят разногласия с женой по поводу вакцинации населения от COVID-19.

Fakt.pl Анджей Дуда

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«Я за то, чтобы призывать людей делать прививки, но введение обязательств по вакцинации от COVID-19 все еще вызывает у меня сомнения. Боюсь, какие социальные последствия это будет иметь для нас», — заявил Дуда.

В то же время польский лидер рассказал, что его супруга Агата Корнхаусер Дуда наоборот выступает за введение обязательной вакцинации. На этой почве, по признанию политика, дома у них возникают по этому поводу разногласия и споры.