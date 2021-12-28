Нью-Йорк, США, 28 декабря, 2021, 10:26 — ИА Регнум. Детский фонд Организации Объединённых Наций (ЮНИСЕФ) заявляет, что гуманитарный кризис в Афганистане продолжает углубляться и ситуация не изменилась. Об этом сообщает агентство «Шафакна».

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Издание опубликовало отчёт 27 декабря, в котором говорится об имеющих место серьёзных случаях перебоев в оказании медицинских услуг и продовольствия, усугубленные засухой.

ЮНИСЕФ подчеркивает, что подходы талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) к решению этих проблем негативны и неэффективны.

В докладе также говорится о вспышках кори, полиомиелита и других заболеваний, которые можно предотвратить с помощью прививок.

ЮНИСЕФ выразил озабоченность эскалацией насилия в отношении женщин, низким уровнем безопасности гражданского населения и суровой зимой.

В этом отчете фонд и его партнёрские организации заявили, что они будут продолжать поддерживать народ Афганистана.

Международные организации ранее называли гуманитарную ситуацию в Афганистане критической и заявляли, что, как и банковская система, система здравоохранения находится на грани коллапса.