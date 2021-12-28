Москва, , 10:26 — REGNUM Заключившие долгосрочные контракты с Россией на поставку газа страны Европы чувствуют себя сейчас гораздо спокойнее чем те, кто ориентируется на спотовый рынок. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрий Биричевский.

Газ Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, специфика области такова, что необходимо заранее планировать добычу и географию газовых поставок, но многие европейские компании переориентировались на спотовый рынок.

«И к чему это привело? Долгосрочные контракты в этом плане позволяют обеспечить стабильность, чувствовать себя уверенно. Те страны, которые заключили такие контакты с Россией , — они чувствуют себя сейчас гораздо спокойнее и увереннее чем те, кто ориентируется на спотовый рынок», — сказал он в интервью РИА Новости.

Ранее Еврокомиссия предложила запретить в Евросоюзе продление долгосрочных контрактов на импорт природного газа после 2049 года.

Как сообщает ИА REGNUM, президент РФ Владимир Путин на большой пресс-конференции прокомментировал тему высоких цен на газ, назвав главными причинами этого дефицит, повышенный спрос и низкие инвестиции в европейские нефтегазодобывающие компании.

Он также отметил, что сложившаяся ситуация не связана с действиями России и Газпрома, что контрагенты не только в полном объёме получают газ, но и на 12−20% больше по имеющимся контрактам.

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