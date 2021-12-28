Москва, , 10:25 — REGNUM Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,8 млрд рублей на модернизацию государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). Об этом 28 декабря сообщает сайт правительства России.

Михаил Мишустин Дарья Антонова © ИА REGNUM

Модернизация ГИС ОМС предусматривает её взаимодействие с единой ГИС в сфере здравоохранения.

«Это поможет оперативно решать вопросы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи, упростит взаимодействие участников системы обязательного медицинского страхования, а значит, позволит повысить доступность медпомощи для граждан», — рассказали в правительстве.

Отмечается, что ГИС ОМС запустили в 2021 году.