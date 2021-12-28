Москва, 28 декабря, 2021, 10:25 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 1,8 млрд рублей на модернизацию государственной информационной системы обязательного медицинского страхования (ГИС ОМС). Об этом 28 декабря сообщает сайт правительства России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Михаил Мишустин

Модернизация ГИС ОМС предусматривает её взаимодействие с единой ГИС в сфере здравоохранения.

«Это поможет оперативно решать вопросы, связанные с оказанием гражданам бесплатной медицинской помощи, упростит взаимодействие участников системы обязательного медицинского страхования, а значит, позволит повысить доступность медпомощи для граждан», — рассказали в правительстве.

Отмечается, что ГИС ОМС запустили в 2021 году.